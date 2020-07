Tromboembolismo venoso, edoxaban previene recidive (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tromboembolismo venoso, da cinque abstract dai registri ETNA-VTE globale ed europeo edoxaban mostra bassa incidenza di emorragie e recidive I dati real world mostrano bassa incidenza di sanguinamento e recidive di TEV in 12 mesi di trattamento con edoxaban. Al Congresso virtuale della Società Internazionale di Trombosi ed Emostasi (ISTH) 2020, sono stati presentati cinque abstract dai… L'articolo Tromboembolismo venoso, edoxaban previene recidive Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

I dati real world mostrano bassa incidenza di emorragie e di recidive di tromboembolismo venoso (TEV) a 12 mesi dall’inizio del trattamento con edoxaban. Sono relativi a 4.595 pazienti con TEV (età me ...I dati real world dello studio ETNA-AF mostrano una bassa incidenza di sanguinamento e di recidive in 12 mesi di trattamento con edoxaban in pazienti con TEV Roma, 9 luglio 2020 – I dati real world mo ...