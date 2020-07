Torture, estorsione e spaccio: un’intera caserma dei Carabinieri sotto sequestro a Piacenza (Di mercoledì 22 luglio 2020) spaccio, estorsione e addirittura tortura sono i reati contestati ad almeno sei militari di un casera dei Carabinieri di Piacenza. La caserma di via Caccialupo è stata posta sotto sequestro: è la prima volta che accade in Italia. Alcuni militari sono già in carcere, mentre altri sono agli arresti domiciliari. L’inchiesta è stata condotta dalla Procura di Piacenza e ha portato all’emissione di diverse ordinanze di custodia cautelare, l’indagine avrebbe scoperchiato anni di illegalità. In arresto sono finiti sei Carabinieri e altre 12 persone. Le indagini hanno svelato una serie di episodi avvenuti a partire dal 2017 ai danni di spacciatori, immigrati e cittadini innocenti. Tra i ... Leggi su tpi

