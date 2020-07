Sondaggio presidenti di regione, De Luca vola: gradimento super, tutti i dati (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDall’indagine effettuata dall’istituto statistico Winpoll per scenari politici sul gradimento dell’operato dei presidenti delle dieci regioni più popolose in Italia emerge un quadro molto chiaro: ad esclusione di Luca Zaia, sono i governatori di centrosinistra quelli più apprezzati, mentre il governatore lombardo Attilio Fontana ne esce con un quadro piuttosto negativo: solo il 42% di gradimento. Il Sondaggio, basato su 3.500 interviste, realizzate dal 5 al 15 luglio, poneva agli intervistati la seguente domanda su quanto fossero soddisfatti dell’operato del presidente della propria regione. In cima al podio Luca Zaia con il 77% dei Veneti che si dichiarano molto o abbastanza soddisfatti del suo ... Leggi su anteprima24

CarterNicK50 : @Miti_Vigliero @neXtquotidiano Sondaggio Winpoll sui governatori: boom Zaia e @VincenzoDeLuca , male i presidenti d… - NICOLACATAR : RT @ilriformista: Sondaggio Winpoll sui governatori: boom @zaiapresidente e @VincenzoDeLuca, male i presidenti di centrodestra https://t.… - CarterNicK50 : RT @ilriformista: Sondaggio Winpoll sui governatori: boom @zaiapresidente e @VincenzoDeLuca, male i presidenti di centrodestra https://t.… - ilriformista : Sondaggio Winpoll sui governatori: boom @zaiapresidente e @VincenzoDeLuca, male i presidenti di centrodestra - peppemiragli : @fattoquotidiano Il sondaggio dice che 30 su 100 dicono sia il migliore (elettori pd/5stelle?) Gli altri 70 indican… -