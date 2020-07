Soldi dall’Europa, riforme e tempi di rientro dei prestiti: tutte le insidie del patto (Di mercoledì 22 luglio 2020) Piani di riforme, freno d’emergenza, tranche per l’erogazione dei fondi. Oltre l’accordo si intravede per l’Italia una strada tortuosa che porta all’effettiva possibilità di spesa del Recovery. L’indomani dell’accordo raggiunto a Bruxelles tra i 27 membri sul Next Generation Eu, il Piano Recovery Fund collegato al Bilancio della Commissione Ue 2021-2027, e che prevede per … L'articolo Soldi dall’Europa, riforme e tempi di rientro dei prestiti: tutte le insidie del patto proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

