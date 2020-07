Simona Ventura e Giovanni Terzi giornata di relax in barca con tutta la famiglia (Di mercoledì 22 luglio 2020) Vacanze all’insegna del relax per Simona Ventura e Giovanni Terzi che al mare in Sardegna si rilassano in barca con i figli e la conduttrice sfodera le armi di seduzione in costume e lui la dolcezza nei post. “E’ meraviglioso averti accanto” scrive Terzi postando uno scatto di coppia in barca e la Ventura apostrofa la giornata come “indimenticabile”. “Amore mio non esiste una ricorrenza, una data da ricordare o qualche anniversario perché ogni giorno è unico ed indimenticabile passato accanto a te. Mi regali il tuo amore fatto di passione e protezione, di emozioni e di stabilità. Mi insegni a resistere perché tu sei campionessa mondiale di resistenza ... Leggi su musicaetesti.myblog

