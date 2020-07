Sì del Cdm a scostamento bilancio di 25 miliardi (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma, 22 lug (Adnkronos) – Il Cdm, si apprende da fonti ministeriali, ha dato il via libero ad uno scostamento di bilancio da 25mld. La riunione era stata preceduta da un lungo vertice dei capidelegazione e responsabili economici di maggioranza con il premier Conte. Nell’incontro che ha preceduto il Cdm si sarebbe anche parlato del Recovery fund. Il governo chiederà l’autorizzazione al Parlamento per un ulteriore ricorso all’indebitamento di 25 miliardi di euro nel 2020, 6,1 miliardi nel 2021, 1,0 miliardi nel 2022, 6,2 miliardi di euro nel 2023, 5,0 miliardi di euro nel 2024, 3,3 miliardi nel 2025, e 1,7 miliardi a decorrere dal 2026. Il nuovo livello di indebitamento netto delle amministrazioni ... Leggi su meteoweb.eu

CatalfoNunzia : Rifinanziamento della cassa integrazione, incentivi per le nuove assunzioni e potenziamento del fondo nuove compete… - Agenzia_Ansa : Via libera del Cdm allo scostamento di bilancio di 25 miliardi #ANSA - zazoomblog : Sì del Cdm a scostamento bilancio di 25 miliardi - #scostamento #bilancio #miliardi - Stefano47510568 : RT @CatalfoNunzia: Rifinanziamento della cassa integrazione, incentivi per le nuove assunzioni e potenziamento del fondo nuove competenze.… - GiorgioVelardi : RT @CatalfoNunzia: Rifinanziamento della cassa integrazione, incentivi per le nuove assunzioni e potenziamento del fondo nuove competenze.… -