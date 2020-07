Roma, ragazza denuncia: “Sono stata violentata in un supermercato a Testaccio”. Arrestato un dipendente (Di mercoledì 22 luglio 2020) Un dipendente di un supermercato del quartiere Testaccio, a Roma, è stato Arrestato con l’accusa di violenza sessuale dopo la denuncia presentata martedì pomeriggio da una ragazza di vent’anni, che ha raccontato alla polizia di esser stata violentata mentre faceva la spesa. A dare la notizia è Il Messaggero, secondo cui la giovane è poi riuscita a scappare e a lanciare l’allarme assieme alla madre che si trovava con lei. La violenza sarebbe avvenuta martedì pomeriggio verso le 16, al Pewex di via Zabaglia: “Aiuto, sono stata violentata”, ha gridato la ragazza uscendo dal negozio assieme alla madre che ha immediatamente chiamato la ... Leggi su ilfattoquotidiano

