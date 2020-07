Piacenza, carabinieri arrestati: “In caserma nulla di lecito. Faccio fatica a definirli carabinieri” (Di mercoledì 22 luglio 2020) “Faccio fatica a definire questi soggetti come carabinieri, perché i loro sono stati comportamenti criminali”, ha affermato il capo della Procura di Piacenza, Grazia Pradella, durante la lunga conferenza stampa sull’indagine che ha condotto all’arresto di sette uomini dell’Arma per droga, torture ed estorsione. La caserma nella quale lavoravano, nel centro di Piacenza, è stato posta sotto sequestro. I fatti commessi dai carabinieri sono “reati impressionanti, se si pensa a chi li ha commessi”, ha continuato Pradella. E sono avvenuti durante le otto settimane di lockdown. I responsabili, come riferito dall’Arma dei carabinieri, sono stati immediatamente sospesi dal servizio. (Immagini Paolo ... Leggi su ilfattoquotidiano

