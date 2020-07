Perugia, immigrato terrorizza i clienti di un bar e poi si scatena contro gli agenti (Di mercoledì 22 luglio 2020) Ancora violenza a Perugia. Le pattuglie della Squadra Volante hanno arrestato un 23enne straniero, di origine albanese. Era in stato di ubriachezza e molestava i clienti di un bar della zona di San Sisto. Perugia, l’immigrato era completamente ubriaco Il giovane immigrato è finito in manette per reati di resistenza, lesioni aggravate e minacce, oltre che per danneggiamento. Completamente ubriaco, aveva inziato a creare problemi (e danni) in un bar di San Sisto. Da qui l’allarme e l’arrivo della polizia. La colluttazione con gli agenti Gli agenti hanno tentato subito di fermarlo ma non è stato facile. Infatti, lo straniero ha sferrato calci e pugni contro di loro. Uno dei poliziotti ha dovuto poi ricorrere alle cure ... Leggi su secoloditalia

Non si placano le polemiche dopo la notizia dei 23 migranti fuggiti dalla quarantena a Perugia e in seguito a quanto accaduto a Cagliari, dove alcuni immigranti non hanno rispettato i giorni di isolam ...

Ora rischiano una multa per violazione della quarantena. Lo scorso settembre nella cittadina umbra erano arrivati altri immigrati, che facevano parte di un percorso culturale. In quella occasione, ...

