Parma-Napoli, formazioni ufficiali: Lozano punta centrale, torna Allan dal 1′ (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoManca meno di un’ora alla sfida Parma-Napoli in programma allo stadio Ennio Tardini alle ore 19.30 per la 35esima giornata di Serie A. Il tecnico dei ‘crociati’ D’Aversa dovrà fare a meno di Hernani, che non sarà a disposizione per il match contro gli azzurri a causa di un problema muscolare accusato durante l’ultima seduta di allenamento. Gattuso mentre deve rinunciare a Milik squalificato, ma ritrova Di Lorenzo in difesa. Di seguito le scelte dei due allenatori. Le formazioni ufficiali: Parma – in attesa Napoli – Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Demme, Allan, Politano, Lozano, Insigne. All.: Gattuso. Arbitro: Antonio ... Leggi su anteprima24

Sportflash24 : Diretta #ParmaNapoli: #formazioni ufficiali e calciatori convocati per il 35° turno di #SerieA 2019-20. Stasera, d… - apetrazzuolo : SERIE A - Parma-Napoli, la formazione ufficiale degli azzurri, in attacco c'è Lozano - NCN_it : #PARMA-#NAPOLI, LA #FORMAZIONE AZZURRA: #LOZANO 'FALSO NOVE' NEL TRIDENTE CON #INSIGNE E #POLITANO. TORNA #ALLAN TI… - GoalItalia : #ParmaNapoli, le formazioni ufficiali: Lozano al centro di un tridente con Politano ed Insigne ?? - _SiGonfiaLaRete : #ParmaNapoli, le formazioni ufficiali: #Allan e #Meret titolari, #Lozano prima punta -