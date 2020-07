Pagelle Reggio Audace-Bari 1-0, voti e tabellino finale playoff Serie C 2019/2020 (Di mercoledì 22 luglio 2020) Le Pagelle e il tabellino di Reggio Audace-Bari, match valevole per la finale dei playoff di Serie C 2019/2020, che ha visto gli emiliani prevalere 1-0 sui biancorossi grazie alla rete decisiva di Augustus Kargbo, realizzata al 50′ su un preciso assist si Varone. La Reggio Audace, dunque, festeggia il tanto atteso ritorno nel campionato di Serie B, dopo ben 21 anni di assenza. Reggio Audace: Venturi 6; Spanò 6,5, Rozzio 6, A. Costa 6; Libutti 5,5 (72′ Staiti 6), Varone 6,5 (86′ Espeche sv), Rossi 6 (72′ Lunetta 6), Favalli 5,5 (65′ Kirwan 6); Radrezza 6,5; Zamparo 5,5 (65′ Marchi 5,5), Kargbo ... Leggi su sportface

