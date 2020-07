Milan, Scaroni: “Rinnovo di Pioli scelta eccellente, il suo gioco è divertente” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Stefano Pioli rimarrà al Milan fino al 2022 e Paolo Scaroni, presidente rossonero, promuove a pieni voti la scelta della dirigenza. “Il Milan di Pioli è divertente, giovane e attivo. La sua conferma non può che farmi piacere, un po’ di continuità ci fa bene – ha spiegato Scaroni a Milan Tv -. È una scelta eccellente perché Pioli ha saputo costruirsi credibilità e stima, è un vero gentleman: si è comportato bene anche in un momento delicato in cui sembrava dovesse essere sostituito ed è rimasto focalizzato sul suo lavoro. La gara con la Juventus mi è piaciuta da matti“. Leggi su sportface

il_farmacista : Intanto chiesti otto anni per Scaroni, presidente Milan. - sportface2016 : #Milan | #Scaroni: 'Il rinnovo di #Pioli è una scelta eccellente, il suo gioco è divertente' - sportli26181512 : #Finanza #Notizie «Conferma Pioli eccellente: ora stadio e sponsor»: «Io sono molto contento, avere ancora Pioli ch… - sportli26181512 : Scaroni: 'Pioli un gentleman, un po' di continuità ci fa bene': Paolo Scaroni, presidente rossonero, ha parlat del… -