Manu Chao, tre date speciali in Italia ad agosto (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il 28 luglio partiranno le prevendite per i concerti di Manu Chao: Icona culturale celebre per il suo impegno civile e sociale Manu Chao nel corso degli anni è stato protagonista in Italia di concerti memorabili. Un artista in grado di richiamare migliaia di persone che condividono la sua musica e i suoi ideali. Il suo rapporto con l’Italia è da sempre veramente speciale e Manu Chao ha deciso di ritornarci con il suo nuovo progetto acustico “El Chapulin Solo – Manu Chao Acustico.“ Ritorna con tre appuntamenti simbolici (organizzati da Vigna PR e AND Production): un concerto senza confini, un concerto della pace e un concerto per ringraziare chi ha lavorato nei giorni bui ... Leggi su zon

