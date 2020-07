Luca Barbareschi, chi è l’ospite di ‘Io e te’: età, compagna e carriera dell’attore (Di mercoledì 22 luglio 2020) Attore di cinema e teatro, anche di televisione. Luca Barbareschi ha alle spalle una lunga carriera artistica coltivata in giovane età e fiorente ancora oggi. L’attore, 64 anni, non ha mai negati di aver avuto un passato turbolento, che ha raccontato anche in televisione, come nell’ultima intervista a Verissimo. Nonostante il burrascoso passato ha sempre coltivato la sua passione per l’arte e la recitazione, che lo hanno portato ad essere un volto noto nel panorama cinematografico e televisivo italiano. Oggi 22 luglio è intervenuto nella trasmissione di Pierluigi Diaco, Io e te, per raccontarsi senza peli sulla lingua. Come è solito fare. Chi è la moglie di Luca Barbareschi Luca Barbareschi è nato a Montevideo nel ... Leggi su italiasera

Luca Barbareschi sorprende tutti: "Ho tolto l'eredità ai miei figli"

Luca Barbareschi un anno fa ad Io e Te, ospite di Pierluigi Diaco, ha confessato di avere tolto l’eredità ai propri figli: “Non avranno mai un euro.” Luca Barbareschi è stato ospite ad Io e Te nel sal ...

Elena Monorchio compagna Luca Barbareschi: "Ecco cosa mi ha insegnato"

Sono una coppia affiatata quella di Luca Barbareschi ed Elena Monorchio, che appaiono da anni molto legati. Ecco tutte le informazioni sulla donna. Elena Monorchio e Luca Barbareschi fanno coppia ...

