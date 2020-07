Los Angeles, marito di Serena Williams investe in una squadra di calcio femminile (Di mercoledì 22 luglio 2020) Alexis Ohanian, imprenditore tecnologico e co-fondatore di Reddit nonché marito della star del tennis internazionale Serena Williams, è pronto a scendere in campo nel mondo del calcio. Ohanian, attraverso la sua società ‘Initialized Capital‘, diventerà l’investitore principale di una quadra di calcio femminile a Los Angeles che dal 2022 prenderà parte alla National Women’s Soccer League. La squadra si chiamerà Angel City e vanterà la presenza di numerose star dello spettacolo e altre imprenditrici tra cui le attrici Natalie Portman, Eva Longoria e Jennifer Garner, la venture capitalist Kara Nortman. Nella cordata presenti anche Mia Hamm ed Abby Wambach. Leggi su sportface

