L’intervento di Salvini al Senato sul Recovery Fund (Di mercoledì 22 luglio 2020) Al presidente del Consiglio Giuseppe Conte “dico: porti una proposta di taglio delle tasse, di taglio dell’Iva, in quest’Aula, non sui giornali, e i voti della Lega ci sono dal primo all’ultimo”. E’ quanto ha ribadito il segretario leghista Matteo Salvini, nel suo intervento in Senato, dopo le comunicazioni del premier sull’esito del consiglio europeo e sul Recovery Fund. Ed è incredibile che il Capitano non abbia ancora capito che con Next Generation Eu si possono finanziare investimenti e non bonus o tagli di tasse, provvisori o definitivi. Interessante anche l’intervento della presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati allorché dai banchi di M5s e Pd si sono levati voci e brusii che hanno interrotto l’intervento del leader ... Leggi su nextquotidiano

