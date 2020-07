Lega: Zingaretti faccia informazione su mascherine fantasma (Di mercoledì 22 luglio 2020) Roma – ”Il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, chiede giustamente ai cittadini di usare le mascherine contro il coronavirus, ma non dice nulla sulle sue mascherine-fantasma, pagate milioni di euro ma mai arrivate. Informi i cittadini su questo vergognoso scandalo invece di farsi degli spot”. Cosi’ il gruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio. Leggi su romadailynews

SenatoreF : Questa su i giornalai destroidi non l'ho trovata Fondi Lega, l’assessore lombardo Stefano Galli indagato per ricic… - Lukas95976035 : Covid, spiagge del Lazio a rischio tra ambulanti e assenza di controlli - Ambrakey1 : RT @Teresat14547770: Recovery Fund, Zingaretti si prende i meriti: 'Grazie a noi arriveranno miliardi di euro' - Manuelastar4 : @MPoltero @carlo1493 @nzingaretti @matteorenzi Zingaretti propone un accordo sulla legge elettorale. Non alleanze con la lega. - VictorAurel : Per portare via i voti alla lega serve essere una valida alternativa, non lo zerbino del truce. #Zingaretti svegliati! -