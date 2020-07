Lecce – Brescia – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e in streaming (Di mercoledì 22 luglio 2020) Oggi allo stadio “Via del Mare” di Lecce va di scena la partita più importante della 35esima giornata di campionato di serie A tra Lecce e Brescia. Calcio d’inizio alle ore 21:45 per questo accesissimo scontro salvezza Dove entrambe le squadre vorranno vincere per lottare e conquistare questa salvezza. Il Lecce deve vincere per cercare di tornare in corsa per la salvezza mentre il Brescia deve vincere per tornare in corsa almeno per il terzultimo posto e sperare. Entrambe si giocano un’intera stagione. Le parole di mister Liverani: “Non è facile, però non abbiamo tempo per pensare ad altro. Sappiamo che contro il Genoa era importante, ma quella con il Brescia è definitiva: per noi è la finale, se non ... Leggi su giornal

Gwada732 : RT @YbetProno: ???? Lecce - Brescia ??????? Lecce win @ 1.70 ?? Like si tu suis - blab_live : #SerieA, #LecceBrescia @OfficialUSLecce @BresciaOfficial vittoria obbligata per entrambe! Probabili formazioni,… - MarcoTerrenato : RT @langolodeiprono: 35^ @SerieA, c'è il derby di Genova, la Roma a Ferrara, il Napoli a Parma, l'Inter in casa con la Fiorentina, Lecce-Br… - mottolese : RT @langolodeiprono: 35^ @SerieA, c'è il derby di Genova, la Roma a Ferrara, il Napoli a Parma, l'Inter in casa con la Fiorentina, Lecce-Br… - antoine_dubar : RT @YbetProno: ???? Lecce - Brescia ??????? Lecce win @ 1.70 ?? Like si tu suis -