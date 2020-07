La mamma è in ospedale, bimba accudita dagli agenti: lo scatto commuove il web (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Una madre in difficoltà trova aiuto dagli agenti, la foto commuove il web. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato San Ferdinando, con l’aiuto degli operatori del 118, hanno accompagnato una mamma, 35enne nigeriana, presso un ospedale cittadino informando i servizi sociali del Comune di Napoli. Durante l’attesa della visita i poliziotti hanno così accudito la piccola figlia della 35enne. Lo scatto, ripreso sui social dalla Questura di Napoli, di un agente intento ad allattare la bimba con il biberon è presto diventato virale sui social. Con i cittadini che si sono ampiamente complimentati, per il gesto, con gli ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : mamma ospedale La storia di Jihad, il ragazzo che si è arrampicato ogni sera alla finestra della madre in ospedale fino alla sua morte Il Riformista Violenza sessuale su bimba di 5 anni: polizia arresta 32enne

I genitori hanno portato la piccola all’ospedale Grassi dove i sanitari hanno riscontrato ... la minore ha confermato quanto precedentemente detto alla mamma, raccontando i dettagli della violenza ...

Choc a Ostia, abusa di una bimba di appena 5 anni: l’orco era il vicino di casa (VIDEO)

Il presunto autore di una violenza sessuale nei confronti di una bimba di 5 anni è stato arrestato dalla Polizia Giudiziaria del Commissariato di Ostia, diretto da Eugenio Ferraro, in esecuzione dell’ ...

