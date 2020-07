Inter, sguardo al futuro: l’idea rimane il «modello Juve» (Di mercoledì 22 luglio 2020) Inter, sguardo al futuro: l’idea rimane il «modello Juve», lo stesso Conte ha voluto tracciare la strada per i prossimi anni Serve prendere come modello la Juventus. Parole di Antonio Conte, il tecnico dell’Inter è stato abbastanza chiaro durante la conferenza alla vigilia del match contro la Fiorentina. «È giusto guardare al club bianconero, perché sta dominando in Italia e lo sta facendo anche in maniera importante. Per migliorare bisogna sempre guardare i migliori»: una sorta di avvertimento al club per poter diminuire il gap con i bianconeri. A riportarlo è il Corriere dello Sport. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Inter : ?? | TIMELAPSE Uno sguardo dentro San Siro... nell'attesa di #InterTorino! ?? Sensazioni in vista del match? ??… - infoitsport : Inter, che Sanchez. Uno sguardo alle statistiche del cileno: meglio di lui solo Messi - AceccKramer : @_goodtime__ @luca7goldenwing @Jnterista_5 mmh troppa prosa intorno a quello sguardo secondo me lui ragiona molto s… - PierSRicchiuti : Ho dato uno sguardo rapido all'Inter YouTube, praticamente quasi tutti parlano di Di Bello che ha cambiato e condiz… - xelagrillo : Ricominciamo la settimana per bene. @Inter, grazie ad Handanovic per tutto quello che ha fatto. Ma i tiri si parano… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter sguardo Inter, che Sanchez. Uno sguardo alle statistiche del cileno: meglio di lui solo Messi Calciomercato.com Miriam Leone: «La bellezza sta nello sguardo, nostro, verso noi stesse»

Già dallo scorso autunno testimonial L’Oréal Paris per i fondotinta Accord Parfait, Miriam torna protagonista per la capsule collection L’Oréal “Basta uno sguardo”, made in Italy, in uscita proprio in ...

Silvia Tarozzi, come finire su Pitchfork grazie a Alda Merini

e piange sempre la sera. Forse è la sua preghiera. Sono nata il ventuno a primavera è una poesia di Alda Merini, inserita nella raccolta Vuoto d’amore del 1991 e in cui la poetessa racconta, in pochi ...

Già dallo scorso autunno testimonial L’Oréal Paris per i fondotinta Accord Parfait, Miriam torna protagonista per la capsule collection L’Oréal “Basta uno sguardo”, made in Italy, in uscita proprio in ...e piange sempre la sera. Forse è la sua preghiera. Sono nata il ventuno a primavera è una poesia di Alda Merini, inserita nella raccolta Vuoto d’amore del 1991 e in cui la poetessa racconta, in pochi ...