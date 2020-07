Inter, Lautaro Martinez: “Giocavo in difesa, poi un allenatore mi ha messo in attacco e…” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Lautaro Martinez si racconta e lo fa nel Matchday Programme dell'Inter in occasione della sfida di stasera contro la Fiorentina. L'attaccante argentino ha ripercorso brevemente alcune tappe della sua carriera sino ad arrivare ai giorni attuali con il momento nerazzurro e il mister Conte.Lautaro Martinez: "Per l'Inter gioco al 110%"caption id="attachment 987677" align="alignnone" width="663" Inter Lautaro Martinez (getty images)/caption"Sono un ragazzo che combatte sempre: per i miei obiettivi, per quelli della squadra, per la felicità dei tifosi", queste le prime parole di Lautaro Martinez che si è concentrato sulla sua crescita fin dalle prime battute: "Il mio primo ruolo è stato ... Leggi su itasportpress

Inter : ?? | FINITA! Triplice fischio a San Siro, tre punti conquistati grazie ad un ottimo secondo tempo! ?????? ?? Belotti… - pisto_gol : Kolarov/Lautaro è fallo, come quello su Dybala in occasione del gol di Zapata in Juve-Atalanta: il contatto c’è, il… - Inter : ? | EMOJI Oggi è il #WorldEmojiDay: scegliete l'esultanza che preferite usando queste emoji ?? #Lautaro ?????… - zazoomblog : Inter Lautaro Martinez: “Giocavo in difesa poi un allenatore mi ha messo in attacco e…” - #Inter #Lautaro… - it_inter : #Ribery sull'Inter: 'Ha un organico molto forte, fatto di campioni. Hanno appena iniziato un percorso quindi hanno… -