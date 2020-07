Incidente Alex Zanardi, parla il figlio Niccolò: “non rischia più la vita, ma la strada è ancora lunghissima” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Alex Zanardi ha iniziato il lungo percorso di riabilitazione successivo al terribile Incidente che, lo scorso 19 giugno, lo ha visto protagonista sulla strada tra Pienza e San Quirico d’Orcia. Bryn Lennon/Getty ImagesIl campione paralimpico azzurro si è lasciato alle spalle il momento peggiore del ricovero in terapia intensiva presso il Policlinico Le Scotte di Siena, ma adesso dovrà percorrere una strada lunghissima per provare a tornare quello di un tempo. Sulle sue condizioni si è soffermato il figlio Niccolò, intervistato ai microfoni del Corriere della Sera: “papà sta bene, grazie. Insomma un pochino meglio. I medici ci hanno spiegato nei dettagli tutto il percorso che dovrà seguire. Ci danno molte notizie e per fortuna ... Leggi su sportfair

Open_gol : A un mese dall’incidente in handbike, il figlio Niccolò ammette che la strada che suo padre ha davanti ora è lunga,… - amiatanews : Pienza. ?Mio vanto, mio patrimonio?: in mostra il Novecento secondo Leone Piccioni - chiarapatriz : Alex Zanardi il benedetto dal Papa e da @RaiTre è quasi guarito..pronto a fare ancora danni come dall' incidente in… - ZoEmilyLife : RT @Open_gol: A un mese dall’incidente in handbike, il figlio Niccolò ammette che la strada che suo padre ha davanti ora è lunga, ma con un… - MutiCarla : RT @Open_gol: A un mese dall’incidente in handbike, il figlio Niccolò ammette che la strada che suo padre ha davanti ora è lunga, ma con un… -