Incidente ad Ardea, sono due le auto coinvolte: ferite le conducenti (Di mercoledì 22 luglio 2020) Si stanno ricostruendo le dinamiche dell’Incidente che ha avuto luogo all’incrocio tra via Milano e via Pratica di Mare, ad Ardea. Nell’Incidente sono state coinvolte due auto, entrambe marca Renault, e non una come si pensava inizialmente. Dalla ricostruzione sembrerebbe che mentre la Renault Twingo prendeva via Pratica di Mare da largo Milano, una seconda auto, anche questa Renault, percorreva la strada arrivando da Tor San Lorenzo e andando in direzione Pomezia. Le due auto si sarebbero scontrate per motivi ancora da chiarire. Con l’impatto, la Renault Twingo è stata sbalzata contro un palo. A prestare il primo soccorso alle due donne coinvolte nell’Incidente è stata una ... Leggi su ilcorrieredellacitta

