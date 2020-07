Inchiesta choc a Piacenza. Carabinieri arrestati e una caserma chiusa: gravi reati (Di mercoledì 22 luglio 2020) Bufera sui Carabinieri. Militari sono stati arrestati e una caserma è stata sequestrata a Piacenza con gravi accuse di reato come arresti illegali, estorsioni, violenze, traffico e spaccio di stupefacenti. È quanto portato alla luce dall'operazione denominata "Odysseus" coordinata dalla Procura di Piacenza, condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria delle fiamme gialle di Piacenza, in collaborazione con la guardia di finanza di Fiorenzuola d'Arda, che ha dato esecuzione, in Emilia-Romagna e in Lombardia, ad un'ordinanza di custodia cautelare personale e reale emessa nei confronti di 22 soggetti, tra i quali figurano 10 militari dell'Arma dei Carabinieri e un militare del Corpo. Si tratta dei Carabinieri in ... Leggi su iltempo

L'INCHIESTA

