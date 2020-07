Imboscata ad un funerale, una sparatoria senza precedenti: numerosi feriti (Di mercoledì 22 luglio 2020) Erano le 18.25 locali a Chicago, nell’area di South Side, quando da un’auto nera sono partiti colpi di arma da fuoco su una piccola folla. La pace non arriva nemmeno al funerale: tutto si è consumato in pochi minuti, una sparatoria che non ha precedenti nella storia perché si è consumata durante una cerimonia funebre … L'articolo Imboscata ad un funerale, una sparatoria senza precedenti: numerosi feriti proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

