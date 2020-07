Il dramma dei "debolmente positivi": "Fateli uscire, non contagiano più" (Di mercoledì 22 luglio 2020) Rosa Scognamiglio Sono clinicamente guariti dall'infezione ma risultano ancora positivi al tampone e per questo sono costretti all'isolamento domiciliare. La Regione Lombardia chiede al governo centrale di intervenire con linee guida mirate Sono 'debolmente positivi' al Covid e, in quanto tali, costretti all'isolamento domiciliare. Un dramma quotidiano, che perdura ormai da mesi, quello di molte persone che hanno svillupato ed esaurito i sintomi dell'infenzione ma per i quali il ritorno alla normalità è nient'altro che un miraggio. Non hanno mai negativizzato il virus, eppure sono clinicamente guariti dalla malattia. Studi recenti hanno dimostrato, infatti, che ''i debolmente positivi'' non sono in grado di contagiare perché il patogeno di cui sono ... Leggi su ilgiornale

Se per gli uomini può essere una dramma, per il gentil sesso può diventare una vera e propria tragedia. Moltissime donne infatti vivono la caduta dei capelli come la perdita di un pezzo fondamentale d ...

La Fioretti è stata travolta da un dramma che, due anni fa ... e ha lasciato un vuoto incolmabile nell’esistenza dei suoi cari. In primis proprio in quella di Francesca, che all’epoca ...

