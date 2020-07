Ignazio Moser risponde per le rime a Barbara Alberti: lo sfogo sui social (Di mercoledì 22 luglio 2020) Dopo l’attacco di Barbara Alberti, Ignazio Moser ha voluto risponderle per le rime sui social. Ecco che cosa è successo Barbara Alberti attacca Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez Due giorni fa Barbara Alberti è stata ospitata nel nuovo programma di Tv8 condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola Ogni Mattina. Come sapete, Adriana e Barbara hanno partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello Vip e con loro c’era un altro ex coinquilino, Michele Cucuzza. Nel commentare le varie vicende di gossip, la scrittrice si è lasciata andare ad una serie di commenti poco carini su una delle coppie più seguite dello ... Leggi su kontrokultura

LadyNews_ : #BarbaraAlberti affossa #CeciliaRodriguez e #IgnazioMoser - BITCHYXit : Ignazio Moser bonazzo in costume: nuove foto @BITCHYXit - FilmNewsItaly : Barbara Alberti contro Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: 'Sono in tv grazie alla famiglia' - gossipblogit : Ignazio Moser risponde a Barbara Alberti su Instagram (video) - hhembrant : RT @chasingthestars: Che toro che è diventato Ignazio Moser, brava Chechu -