Francesco Monte: “Con Isabella litighiamo perché lascio le mutande per terra e sul tavolo…” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Francesco Monte sogna un duetto con Jennifer Lopez. Tra le pagine di Chi, l’ex tronista di Uomini e Donne si è raccontato dopo il suo inedito debutto nella musica. Il tarantino, però, ha anche parlato della sua relazione con Isabella De Candia, svelando per quale motivo litigano. Francesco Monte: “Isabella De Candia? litighiamo perché lascio... L'articolo Francesco Monte: “Con Isabella litighiamo perché lascio le mutande per terra e sul tavolo…” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

blogtivvu : Francesco Monte si racconta tra le pagine di Chi e svela per quale motivo litiga con la fidanzata Isabella De Candi… - gossipblogit : Francesco Monte e la fidanzata Isabella: 'Litighiamo per le mutande sul tavolo' - Alessan60037296 : Comunque ora che lo avete capito tutti volevo dirvi che Francesco Monte può risultare attraente soltanto se hai il… - adorvmine : Sotto la parola ‘fallito’ del dizionario ci troviamo Francesco Monte - DryIce23 : Ora voglio sapere se esiste qualcuno che ascolta seriamente le canzoni di Francesco Monte. -