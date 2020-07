Firenze, auto si schianta contro una casa: muoiono marito e moglie. Salvo il nipote 11enne (Di mercoledì 22 luglio 2020) Firenze, auto si schianta contro una casa. Le due persone a perdere la vita sono i fiorentini marito e moglie Andrea Bresci e Gabriella Massini, rispettivamente di 74 e 75 anni. Con loro, sul sedile posteriore, c’era il nipote di 11 anni che si è salvato miracolosamente. Tragedia, poco prima di mezzogiorno, questa mattina nel centro abitato di Pracchia, sulla Montagna Pistoiese. Andrea Bresci e Gabriella Massini, marito e moglie di 74 e 75 anni, di Firenze, hanno perso la vita due persone in un drammatico incidente. Con loro viaggiava anche il nipote di 11 anni, estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco e trasportato ... Leggi su limemagazine.eu

Sembra che il ragazzino, che indossava regolarmente la cintura di sicurezza, si sia reso conto che il nonno si stava sentendo male e avrebbe tentato di afferrare il volante per tenere la macchina in ...Ennesima siringa in via Firenze. Questi ritrovamenti non sono purtroppo una novità e vanno avanti da anni, con ampio malcontento dei residenti. Anche ieri mattina, sulla stradina che costeggia la ferr ...