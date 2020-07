Clint Eastwood: "Usano illegalmente la mia immagine per vendere cannabinoidi" (Di mercoledì 22 luglio 2020) L'attore e regista Clint Eastwood ha deciso di fare causa a delle aziende che stanno usando illegalmente la sua immagine per vendere cannabinoidi. Clint Eastwood ha deciso di fare causa a delle aziende che hanno usato illegalmente il suo nome per vendere prodotti a base di CBD. La star del cinema, nella giornata di mercoledì, ha presentato due diversi procedimenti legali per contrastare la diffusione di falsi articoli e pubblicità. I documenti presentati dagli avvocati di Clint Eastwood sostengono che Euphoric CBD, Sera Relief e Patriot Supreme - aziende che producono confezioni di olio, pasticche e altri prodotti a base di cannabinoidi - abbiano usato ... Leggi su movieplayer

La musica pop americana spacciata per country dilaga sulle radio Usa e fotografa l'America profonda molto meglio di un saggio universitario

Il paese dell'«American Sniper» di Clint Eastwood, che fuori casa ci va, anche in luoghi inospitali e pericolosi, ma solo per portare avanti la propria bandiera. Il new country e le moltissime ...

