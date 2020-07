Alluvione Palermo, SIAS: “Forte anomalia del nubifragio del 15 luglio, fino al 140% di piogge in più rispetto ai massimi dal 2002” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il SIAS (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano) ha sottolineato la forte anomalia di pioggia registrata nel corso dell’Alluvione che il 15 luglio scorso ha messo in ginocchio la città di Palermo, scaricando 134mm di pioggia in poco più di un’ora. In un post sulla pagina Facebook del SIAS, si legge infatti: “La limitata lunghezza delle serie di precipitazioni intense ottenute dai pluviometri della rete di stazioni SIAS non permette di effettuare attendibili valutazioni probabilistiche autonome degli eventi registrati. Tuttavia, la serie di dati rilevati dal 2002 permette comunque di mettere in evidenza la forte anomalia del nubifragio occorso il 15 luglio a ... Leggi su meteoweb.eu

