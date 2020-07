Villaggio Rousseau: ecco il programma completo. Prenota il tuo spazio! (Di martedì 21 luglio 2020) Il MoVimento 5 Stelle torna a riunirsi. E lo fa online attraverso l’evento dedicato alla connessione, contaminazione e nascita di nuove idee e soluzioni per il bene comune. Un grande hackathon della politica con ministri, parlamentari, sindaci, consiglieri regionali e comunali, membri del team del futuro, esperti, attivisti e cittadini. Interverranno tra i tanti: Vito Crimi, Luigi Di Maio, Davide Casaleggio, Alessandro Di Battista, Virginia Raggi, Chiara Appendino, Lucia Azzolina, Fabiana Dadone, Paola Pisano, Manlio di Stefano, Stefano Buffagni. E ancora tutti i candidati presidenti alle prossime elezioni regionali. Con le Olimpiadi moderne Pierre De Coubertin voleva migliorare la preparazione fisica dei francesi e avvicinare persone diverse tra loro. Così aprì le competizioni solo agli atleti non professionisti. Perché non voleva si gareggiasse per ... Leggi su ilblogdellestelle

Mov5Stelle : Il 25 e 26 luglio torneremo a riunirci nel Villaggio Rousseau. Sarà la prima edizione totalmente digitale. Vi racc… - M5S_Camera : Spazio ai territori: al Villaggio Rousseau 120 tavoli per la contaminazione di idee - M5S_Senato : Scopri le novità del Villaggio Rousseau. Segui la diretta! - Giusepp07184707 : RT @M5S_Senato: Villaggio Rousseau: ecco il programma completo. Prenota il tuo spazio! - utor34 : RT @M5S_Camera: Villaggio Rousseau: ecco il programma completo. Prenota il tuo spazio! -