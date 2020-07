Ultime Notizie Roma del 21-07-2020 ore 15:10 (Di martedì 21 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno i leader europei hanno raggiunto l’accordo sul recovery fonda il bilancio Ue 2021-2027 al termine di un negoziato record durato 4 giorni e quattro notti pensarmi più lungo della storia dell’Unione Europea una giornata storica per l’Europa secondo i protagonisti il fondo ha una dotazione di 750 miliardi di cui 390 di sussidi il bilancio è stato fissato 1074 miliardi 409 miliardi L’Italia ha migliorato l’intervento al suo favore rispetto alla proposta originaria della presidente von der leyen ha detto il premier Giuseppe Conte Aggiungendo che la tua soluzione di una Task Force quelle riforme la priorità definire nei prossimi giorni perché dovrà partire al più presto e il premier è tornato in Italia dopo ... Leggi su romadailynews

