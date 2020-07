Ue: Salvini parla di "grossa fregatura", ma il centrodestra è diviso (Di martedì 21 luglio 2020) AGI - Nel day after dell'accordo raggiunto a Bruxelles sul Recovery Fund, il centrodestra si risveglia con tre posizioni distinte, per le quali occorrerà trovare una sintesi, in vista dell'annunciato incontro col presidente Giuseppe Conte, al quale Lega, FdI e FI hanno già fatto sapere di voler andare uniti. Una sintesi che, stando alle prime dichiarazioni dei leader dell'opposizione, non appare per il momento semplicissima. Salvini parla di fregatura per l'Italia In una conferenza stampa tenutasi in mattinata a Montecitorio, Matteo Salvini ha optato decisamente per la linea dell'attacco frontale al compromesso siglato al Consiglio Ue, definito senza mezzi termini “una fregatura che si vede grossa come una casa in fondo al ... Leggi su agi

matteosalvinimi : #Salvini: Non c'è nessun regalo. È resa senza condizioni alle scelte della Commissione. Si parla di soldi prestati,… - Capezzone : Su @atlanticomag grande intervista ???? di @DanieleMeloni80 a @DeAnna4Congress. @realDonaldTrump e @matteosalvinimi c… - GrimoldiPaolo : Bella intervista alla Trumpiana @DeAnna4Congress :'Il governo italiano è sottomesso al regime comunista cinese come… - CristianoOttav2 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Non c'è nessun regalo. È resa senza condizioni alle scelte della Commissione. Si parla di soldi prestati, da… - Gianluc68325330 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Non c'è nessun regalo. È resa senza condizioni alle scelte della Commissione. Si parla di soldi prestati, da… -