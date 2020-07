Ucraina, venti persone sequestrate su un bus (Di martedì 21 luglio 2020) Mentre andiamo in stampa non si è ancora concluso, nella cittadina di Lutsk in Ucraina, il sequestro di 20 persone – tra cui donne incinte e bambini – da parte di uno squilibrato che per certi versi ricorda il celebre Unabomber. «Maxim il cattivo», come si fa chiamare il rapitore, ieri mattina alle 9.25 è salito su un bus in Piazza Teatralnaya, ha estratto una mitraglietta, e dopo essersi barricato ha chiesto di poter trattare con le forze di polizia. … Continua L'articolo Ucraina, venti persone sequestrate su un bus proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

