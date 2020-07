Toccava nelle Parti Intime La Figlia della Compagna di 5 Anni, Condannato Imprenditore a 8 Anni (Di martedì 21 luglio 2020) La denuncia era Partita due Anni fa da parte della madre, donna di origini sudamericane, lo aveva scoperto ma poi era stata minacciata. Condannato ad 8 Anni di reclusioni per aver abusato sessualmente della Figlia della convivente di soli 5 Anni, così si è pronunciato il tribunale di Palermo nei confronti del piccolo Imprenditore. Era stato denunciato dalla donna stessa, la quale in un momento di assenza in casa aveva scoperto l’uomo approfittarsi della bambina all’interno delle mura domestiche. Due Anni fa la madre della vittima aveva riferito il fatto alle ... Leggi su youreduaction

