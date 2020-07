Sputi sulle auto in sosta a Testaccio, identificati i tre vandali: ora è caccia al 'biondino' (Di martedì 21 luglio 2020) Anche alla mail dedicata di Leggo, leggoroma@leggo.it, sono arrivate numerose segnalazioni. Tra queste c'è una banda che imperversa a Trastevere sputando sui citofoni degli stabili presenti nel rione. Leggi su leggo

Anche alla mail dedicata di Leggo, leggoroma@leggo.it, sono arrivate numerose segnalazioni. Tra queste c'è una banda che imperversa a Trastevere sputando sui citofoni degli stabili presenti nel rione.

"Sputano su maniglie e citofoni per attaccarti il Covid-19": la denuncia shock arriva dai vicoli di Trastevere a Roma. A raccogliere la denuncia di Fiorenza Cipollone - costumista in numerose produzio ...Fiorenza Cipollone, costumista per la Rai e il cinema, racconta la paura e il senso di impotenza di fronte alla scorribande di ragazzini che invadono il rione - Fabrizio Peronaci /CorriereTv Racconto ...