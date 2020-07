Responsabilità genitoriale in caso di separazione e divorzio (Di martedì 21 luglio 2020) La responsabilità genitorialeI diritti del figlio nella separazioneI provvedimenti del giudice nell'interesse del minoreResponsabilità genitoriale e ascolto del minoreLa responsabilità genitorialeTorna su La responsabilità genitoriale individua quell'insieme di diritti, doveri e prerogative che la legge riconosce in capo ai genitori nei confronti del figlio. Di regola, tale responsabilità spetta a entrambi i genitori e si traduce in una serie di diritti e di obblighi dettagliatamente previsti dal codice civile (v. art. 316 c.c.). Tra questi, ricordiamo, in particolare, il dovere di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni (v. art 147 c.c.). Le dinamiche di coppia, ... Leggi su studiocataldi

StudioCataldi : Responsabilità genitoriale in caso di separazione e divorzio: La responsabilità… - donata188 : @CottarelliCPI Ha presente la “responsabilità genitoriale“? Ecco, io la intendo così e mi sono sempre molto arrabbi… - F_Baldux : @SandraM0027 @CottarelliCPI Non ho compreso in che modo la responsabilità genitoriale(civile e sotto 14 anni anche… - StudioCataldi : Responsabilità genitoriale: Cos'è la responsabilità genitorialeCome si esercita la… - salidaparallela : @Laila1231320 @blondecicken Laila si chiamano responsabilità ed amore verso il tuo stesso sangue,so di cosa parla.P… -

Ultime Notizie dalla rete : Responsabilità genitoriale Coronavirus, il pedagogista Bertagna: “È inutile riempirli di compiti, meglio i lavori in casa” la Repubblica