Pistoia, incidente stradale: auto contro il muro, morti i nonni, salvo il nipote di 11 anni (Di martedì 21 luglio 2020) A Pracchia, frazione montana di Pistoia: un'auto con tre persone a bordo è finita contro un muro. Due dei tre occupanti, marito e moglie di Firenze, sono morti: si tratta dei nonni di un ragazzo di 11 anni che invece è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco Leggi su firenzepost

PRACCHIA. Due persone, marito e moglie, lui del 1945, lei del 1946, hanno perso la vita la mattina del 21 luglio in un incidente stradale avvenuto in via Nazionale a Pracchia, frazione montana di Pist ...

Pistoia, 21 luglio 2020 - Spaventosa tragedia, poco prima di mezzogiorno, questa mattina nel centro abitato di Pracchia, sulla Montagna Pistoiese, dove si è verificato un incidente mortale. Hanno ...

