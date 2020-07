No, questa foto di un manichino su una barella non è stata scattata a Lampedusa e la Covid-19 non c’entra (Di martedì 21 luglio 2020) Il 16 luglio 2020 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra due persone che sembrano far parte del personale sanitario dal momento che indossano delle tute bianche e una mascherina mentre trasportano su una barella un manichino. Il manichino è posizionato all’interno di un contenitore di plastica che lo isola dall’ambiente circostante. Sull’immagine è anche presente questo testo: «Lampedusa: manichini di finti immigrati annegati. Per quanto tempo devono prenderci per il culo?». Questo contenuto è fuorviante e veicola una notizia falsa. Immagine pubblicata su Facebook il 16 luglio 2020 – Fuori contesto La foto è reale ma non è stata scattata a ... Leggi su facta.news

