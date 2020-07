Nikon Z5: prezzo, specifiche, data di uscita rivelata (Di martedì 21 luglio 2020) Nikon ha annunciato la Nikon Z5, una fotocamera full-frame entry-level che utilizza il montaggio a Z. La Z5 ha molto in comune con la Z6 (al prezzo di 600 dollari in più), tra cui lo stabilizzatore d’immagine nel corpo macchina, il sistema di messa a fuoco automatica e molti aspetti di design (e così Nikon risponde alla presentazione di qualche settimana fa di Canon con la R5 e la R6). La Z5 ha un sensore CMOS in formato FX da 24MP – non la variante BSI usata nella Z6 – ma è dotata dello stesso processore Expeed 6. La Z5 ha una stabilizzazione dell’immagine all’interno del corpo che può ridurre le vibrazioni fino a cinque stop (per CIPA). Mentre la Nikon Z6 è dotato di un telaio interamente in lega di magnesio, la Nikon Z5 ... Leggi su fotografareindigitale

