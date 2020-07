Maurizio Costanzo critica Belen Rodriguez: “Chi ha un ruolo pubblico deve dare il buon esempio” (Di martedì 21 luglio 2020) In queste ore sta facendo molto discutere uno scatto di Belen Rodriguez assieme a Nina Moric. Pare che le due abbiano finalmente messo da parte rancori e dissapori e siano tornate ad avere un rapporto civile. Belen e Nina sono state avvisate in un locale e, agli occhi dei testimoni, sono apparse molto unite e … L'articolo Maurizio Costanzo critica Belen Rodriguez: “Chi ha un ruolo pubblico deve dare il buon esempio” Leggi su dailynews24

Rikydesa : Comunque amo “Insonnia” con Maurizio Costanzo e Pino Strabioli. Mi fa sentire meno solo al mondo. - VgAdele : P2, da Silvio Berlusconi a Maurizio Costanzo, alcuni dei nomi più noti della lista Gelli - ETuitta : @GiorgiaMeloni Hai rotto i coglioni per 4 mesi 4. Ora taci. Torna a twittare quello che ti ordinano Bannon e Mauriz… - daddydalbert : Barbara d’urso,caterina balivo, luciana litizzeto,maurizio costanzo,la gruber - p_arm : RT @begaia: Era il 1998 quando nel salotto buono della tv Maurizio Costanzo invitò Vladimir Luxuria e sua madre a parlare di transessualità… -

Ultime Notizie dalla rete : Maurizio Costanzo

Everyeye Serie TV

Maria De Filippi non ama in realtà spostarsi all’estero o allontanarsi troppo dalla Capitale dove risiede, opera e lavora. Non per nulla, fino a qualche tempo fa, adorava trascorrere weekend e periodi ...Durante il suo recente intervento ad Insonnia, programma di Maurizio Costanzo e Pino Stabioli in onda su Rai Tre, l’attrice ha rivelato di quanto siano stati difficile quei momenti. Vivere in ...