Mattarella riceve Conte: «Ora interventi rapidi» (Di martedì 21 luglio 2020) Nel colloquio con un Giuseppe Conte reduce dalla durissima trattativa di Bruxelles, Sergio Mattarella esprime «apprezzamento e soddisfazione» per l’esito del vertice. Quel risultato «rafforza il ruolo dell’Unione» e crea «condizioni proficue per l’Italia». Invoca infine, ora che i soldi ci sono, «interventi rapidi, concreti ed efficaci». È il Quirinale stesso a farlo sapere con una nota informale e il fatto è tanto poco usuale da rivelare l’intenzione precisa del capo dello Stato. Con quel messaggio il presidente mirava a … Continua L'articolo Mattarella riceve Conte: «Ora interventi rapidi» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ma di certo il presidente del consiglio Conte, ieri mattina sceso dall’aereo e ricevuto al Quirinale da Mattarella, se non la guerra, ha però vinto la prima, campale battaglia. Dimostrandosi un ...L'accordo trovato a Bruxelles sul piano di Recovery Fund, che garantirà all'Italia 209 miliardi? Per Matteo Salvini, leader della Lega è "una fregatura grossa come una casa che si intravede in fondo a ...