Ma Berlusconi che attacca i sovranisti sa di essere alleato con Salvini e Meloni? (Di martedì 21 luglio 2020) I partiti di opposizione attaccano, giustamente, la maggioranza per via delle due anime eterogenee che la compongono. Era una critica che veniva mossa anche in occasione del primo governo Conte con Lega e Movimento 5 Stelle. Spesso, però, si vede la pagliuzza negli occhi altrui e non la trave nei propri. Ed è così che, tra una dichiarazione e l’altra sull’accordo al Consiglio Europeo, emergono tutte le differenze anche all’interno del Centrodestra: Salvini attacca, Meloni prende una posizione di equidistanza e Forza Italia esulta. Poi Berlusconi attacca i sovranisti. Ma l’ex Cavaliere sa con chi è alleato? LEGGI ANCHE > Salvini tenta la capriola: «L’accordo di Conte ... Leggi su giornalettismo

M5S_Europa : Dopo rappresentanti come #Prodi, #Monti e #Berlusconi che hanno svenduto l'#Italia in #Europa, abbiamo un Premier c… - La7tv : #lariachetira @DinoGiarrusso: 'Oggi tutti dovrebbero fare il tifo per Conte, in passato Prodi, Monti, Berlusconi no… - evagiovannini : L’accordo Ue è storico. Ora priorità è divulgare in ogni angolo del Paese risultati raggiunti. Berlusconi avrebb… - ADOLFUCCIO : Aiuto!! Ho paura che gli italiani dopo aver votato Grillo possano votare pure Salvini. Sono di destra ma questo pen… - Lorenzo32843904 : @dorinileonardo Più che mani avanti è affermare che se vince lui tutto regolare mentre se perde il gioco è truccato… -