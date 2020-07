Lucia Azzolina dice di essere «la persona giusta al posto giusto» (Di martedì 21 luglio 2020) È la persona più criticata del momento, con le opposizioni che l’hanno indicata come il ministro peggiore dell’attuale governo. Ma Lucia Azzolina si lascia alle spalle le critiche e rivendica la propria competenza in questo delicato momento storico. La rappresentante pentastellata, alla guida della Scuola, ha sottolineato come il settore dell’Istruzione sia – da sempre – quello più complicato da gestire in Italia. E, nonostante gli attacchi, è certa di essere la persona giusta, al posto giusto. Nel momento giusto. LEGGI ANCHE > Per Azzolina, quella dei supplenti non laureati è un’opportunità per i giovani che altrimenti vanno ... Leggi su giornalettismo

HuffPostItalia : Lucia Azzolina: 'Supplenti a scuola senza laurea? Così diamo la possibilità ai giovani di lavorare' - LegaSalvini : Matteo Salvini ancora contro Lucia Azzolina: 'Sciagurata, provare la febbre ai figli a casa? Ma siamo matti?' - AlbertVonWeiss1 : RT @calandriniLT: (1/2) Da giorni @fratelliditalia denuncia l'ultima trovata del ministro Azzolina per il rientro a scuola: banchi con le r… - bes_d_f : RT @martinoloiacono: In questo momento ritengo di essere la persona giusta al posto giusto, soprattutto ai tempi del coronavirus. Così Luc… - LaLpnmrz : RT @martinoloiacono: In questo momento ritengo di essere la persona giusta al posto giusto, soprattutto ai tempi del coronavirus. Così Luc… -