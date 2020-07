In pensione con Ape Sociale nel 2021 come disoccupato, sarà possibile? (Di martedì 21 luglio 2020) In pensione con Ape Sociale nel 2021, sarà possibile? Questa è la domanda che i lettori normalmente ci pongono a cui in questo momento è difficile rispondere. Prima della pandemia da Covid-19 tutto sembrava abbastanza chiaro e le due misure soggette a proroga (Opzione donna e Ape Sociale) erano già inserite nel pacchetto pensioni news con possibile proroga. Poi il Covid-19 ha bloccato tutto e tutti gli equilibri, anche se apparenti, si sono ribaltati. Nel fine settimana scorso, il grande vertice a Bruxelles ha messo al centro dell’attenzione le pensioni dell’Italia, sembra che proprio la Quota 100 abbia creato qualche inasprimento. Questa misura è stata vista come un beneficio che gli altri stati non possono permettersi. ... Leggi su notizieora

