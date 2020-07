Gloria Guida non è stata confermata nei prossimi palinsesti, durissime le sue parole contro la Rai (Di martedì 21 luglio 2020) Gloria Guida, bellissima donna anche ora che è diventata, già da un po’, nonna è la moglie del grandissimo Jhonny Dorelli, ormai fuori dalla tv da tanto tempo. Gloria Guida che negli anni 80 spopolava in tv con un filone di film molto conosciuti e apprezzati, è tornata dopo tantissimi anni in tv e, durante la scorsa stagione, le era stata affidata la conduzione di un programma sulla Rai e, precisamente Rai tre “Le ragazze” molto delicato, garbato e seguitissimo. Il programma raccontava storie di donne di varia estrazione sociale e, in ogni puntata, c’erano storie di donne famose e non. Ognuna di loro aveva una storia importante da raccontare, a volta molto felice , a volte serena a volte difficile ma i racconti avevano sempre con molto garbo e ... Leggi su baritalianews

