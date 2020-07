Globi D’oro 2020: trionfano Pierfrancesco Favino e Favolacce (Di martedì 21 luglio 2020) La 60 esima edizione dei Globi D’oro 2020 è stata contraddistinta da una cerimonia molto particolare. All’inizio si vociferava che questa edizione sarebbe stata annullata, ma poi si è deciso di farla rimanere come un simbolo di rinascita. I riconoscimenti sono stati infatti consegnati ai vincitori in alcune delle sale cinematografiche di Roma, ancora chiuse a causa della pandemia. Si tratta dei premi che vengono rilasciati dai giornalisti esteri ad attori e registi Italiani che si sono distinti durante la stagione in corso. Nell’intento da parte della Stampa Estera di dare sostegno al settore cinematografico alle prese con quello che forse è il momento più difficile della sua storia. Leggi anche: Venezia 77: Leone d’oro a Ann Hui e Tilda Swinton Globi D’oro ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

