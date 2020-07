Giaccone: ““Insieme, per un obiettivo comune” (Di martedì 21 luglio 2020) Nel percorso politico del movimento civico torinese e piemontese mi trovo ancora una volta a condividere, anche se da un punto di vista diverso, le proposte del collega Grimaldi.Voglio continuare il ragionamento che ha avviato ieri proprio su questo giornale sul futuro di Torino.Le sue riflessioni hanno portato l’attenzione sui temi che daranno poi vita ai programmi dei diversi candidati ed è, anche secondo me, l’ impostazione corretta. Non si può prescindere da un progetto di città, da un modello cui ispirarsi, per convincere i torinesi a invertire la rotta e superare il periodo insoddisfacente, che sta per terminare. Proprio la mancanza di un progetto chiaro è stata alla base di una gestione che molti ritengono negativa da parte dell’attuale giunta.Ora lo scenario non è più lo stesso di cinque anni fa: per battere la destra, ... Leggi su nuovasocieta

nuovasocieta : Giaccone: ““Insieme, per un obiettivo comune” #Torino -

Ultime Notizie dalla rete : Giaccone ““Insieme Coronavirus, intervista a Macron: «Invoco solidarietà. Se l’Europa può morire è nel non agire» Corriere della Sera