Gemma Galgani, addio a Sirius? Il messaggio enigmatico di Nicola Vivarelli (Di martedì 21 luglio 2020) Montano voci sempre più prepotenti sul presunto allontanamento tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, il “Sirius” di Uomini e Donne che continua a far discutere i fan della trasmissione. Sui social un messaggio enigmatico del 26enne alimenta i gossip sull’addio. Gemma Galgani lontana da Nicola Vivarelli? Lontano dagli occhi, lontano dal cuore: si potrebbe parafrasare così l’attuale situazione sentimentale tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, almeno stando alle ultime spinose indiscrezioni che, come lame, si abbattono a suon di enigmi social sui gossip relativi alla loro ... Leggi su thesocialpost

luanalwt28 : @ashcoltami @martinalucrezia - fainformazione : Gemma Galgani avrebbe lasciato Nicola Vivarelli sparendo nel nulla: 'Mi chiedo dov'è' - Spettegoland Che fine ha f… - fainfocultura : Gemma Galgani avrebbe lasciato Nicola Vivarelli sparendo nel nulla: 'Mi chiedo dov'è' - Spettegoland Che fine ha f… - LadyNews_ : #RoccoFredella sulla storia tra #GemmaGalgani e #Sirius: 'Invidio #NicolaVivarelli' - Notiziedi_it : È crisi tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli? Sirius svela come vanno le cose con la dama -

Ultime Notizie dalla rete : Gemma Galgani

Gemma Galgani, dopo l’ultima stagione del Trono Over di Uomini e Donne di Maria De Filippi, è sparita senza alcun motivo dalla vita di Nicola Vivarelli, il suo giovane corteggiatore conosciuto durante ...Sono tante le donne invaghite del giovane ragazzo e sono tanti anche i semplici curiosi che seguono Vivarelli solo per capire come procede la sua love story con Gemma Galgani. Qualcuno non crede alle ...